Com gol no fim, Manchester City sofre, mas vence Wolverhampton no Campeonato Inglês

O Manchester City venceu o Wolverhampton por 2 a 1 neste sábado, no Molineux Stadium, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. Jørgen Strand Larsen marcou para os mandantes. E Josko Gvardiol e John Stones fizeram os gols dos visitantes.

Com o resultado, os Citizens sobem para a primeira posição, com 20 pontos, mas ainda podem ser ultrapassados pelo Liverpool, que tem 18 pontos e ainda não jogou na rodada. Já o Wolverhampton está na lanterna, com apenas um ponto.

O Manchester City recebe o Sparta Praga na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Na Premier League, a equipe entra em campo somente no sábado (26), às 11h, contra o Southampton, no Etihad Stadium.

Enquanto o Wolverhampton enfrenta o Brighton, no mesmo dia e horário, no Falmer Stadium, pela nona rodada do Campeonato Inglês.

O Wolverhampton abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Nélson Semedo avançou pela direita e cruzou rasteiro para Larsen, que só teve o trabalho de tocar para o fundo do gol.

Aos 33 minutos, o Manchester City chegou ao empate. Gvardiol recebeu pelo lado esquerdo e acertou um lindo chute no ângulo de fora da área, marcando um golaço.

Já nos acréscimos do segundo tempo, em um dos últimos lances do jogo, o Manchester City virou a partida. Após cobrança de escanteio, John Stones venceu a disputa pelo alto e desviou de cabeça para balançar as redes.