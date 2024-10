Cinco motivos para crer na classificação do Flamengo contra o Corinthians

O Flamengo entra em campo neste domingo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, para buscar a vaga na final da Copa do Brasil. Alguns fatores podem ajudar o Rubro-Negro nesta missão na capital paulista. Veja 5 motivos para o flamenguista acreditar no sucesso do time:

Vantagem do empate



O Flamengo entra para o duelo sem a necessidade de vitória. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, o empate é suficiente para a classificação.

Questão física



Ao contrário do Corinthians, o Flamengo não entrou em campo na quinta-feira pelo Brasileirão com força máxima contra o Fluminense e, na teoria, pode ter uma vantagem física durante os 90 minutos.

Qualidade técnica dos jogadores



Apesar de uma temporada de altos e baixos, o Flamengo conta com atletas de indiscutível talento. Arrascaeta, De La Cruz. Bruno Henrique, Gerson e Gabigol podem decidir jogos através de uma jogada individual.

Ausência de Depay



Memphis Depay não foi inscrito na Copa do Brasil e, portanto, será desfalque do Corinthians na partida. É um problema a menos para o sistema defensivo do Flamengo, já que se trata de um atacante de alta qualidade técnica.

Motivação



A Copa do Brasil é a única chance de título para o Flamengo neste segundo semestre de 2024, portanto o time prioriza totalmente a competição, apesar de ainda jogar o Campeonato Brasileiro.