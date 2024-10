Charlie Brown, Offspring, L7: as músicas preferidas dos skatistas do STU

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma das principais características do skate é sua ligação com a música. Seja no fone de ouvido ou nas pick-ups dos dj's, as canções acompanham os atletas durante as competições. No STU Pro Tour Rio deste ano, por exemplo, não é diferente, com predomínio do rock and roll e do trap.

Rock embala mais o park

A galera da modalidade park é mais do rock, gênero que sempre caminhou lado a lado com o esporte desde seus primórdios na Califórnia (EUA).

Charlie Brown Jr, com raízes totalmente ligadas ao skate, segue na moda. A banda do saudoso ex-vocalista Chorão - que era skatista - faz sucesso até mesmo nas novas gerações, caso da jovem Raicca Ventura, de apenas 17 anos e que recentemente tornou-se a primeira mulher brasileira a ser campeã mundial de park.

Eu tenho várias músicas prediletas, mas sempre está na minha playlist favorita o Charlie Brown Jr. A música 'Como Tudo Deve Ser' é a minha preferida deles

Raicca Ventura, campeã mundial de skate park

O punk rock e o hardcore também têm forte influência entre os skatistas. Offspring, NOFX, Suicidal Tendencies, Bad Religion, entre outras bandas dos gêneros não saem das playlists dos atletas.

Eu gosto muito de punk rock. Geralmente, peço uma música agitada, um Offspring, um NOFX. Acho que esse ano vou pedir Offspring, porque é uma banda que eu gosto muito e que me dá uma adrenalina

Vini Sardi, paraskatista

Trap é tendência no street

Gênero que é febre entre os jovens atualmente, o trap faz sucesso com os skatistas da modalidade street. O rapper Lennon, por exemplo, é um dos preferidos. Inclusive, L7 - como também é conhecido - é skatista e chegou a participar de torneios profissionais. Ele se apresentará neste domingo (20), na festa de encerramento do STU Pro Tour Rio.

Eu sempre peço para o DJ colocar alguma música do Lennon para dar uma animada, uma dançada e também para tirar o peso do nervosismo

Maria Almeida, campeã de street na etapa de Porto Seguro do STU

O park é mais explosivo, tem mais velocidade. É onde você vai ouvir um punk rock estalando. No street você ouve mais rap e trap

Vini Sardi, paraskatista do park e fã de punk rock

Preferência por DJ colocar a música do que fone no ouvido

A maioria dos skatistas presentes no STU Pro Tour Rio prefere que o DJ coloque uma música do que competir com fones de ouvido. A principal justificativa é sentir a vibração do público também.

Com fone eu gosto só de treinar, pois me concentro melhor. A música ajuda a concentrar no meu flow, na minha vibe. E durante a competição eu gosto de escutar a música que está no ambiente e ouvir o grito da galera. Quando tem a possibilidade, peço para o DJ colocar a música específica

Yndiara Asp, que tem ouvido "A Dança" e "Eu te Avisei", de MC Hariel

Durante a apresentação, gosto de ouvir o barulho da galera gritando. Eu gosto de pedir o DJ botar uma música para mim. Gosto de correr com rock and roll. Dá um gás a mais junto com a galera

Isadora Pacheco, que pedirá uma música do "Joy Division", no STU Rio