Caso Mbappé: MP sueco encerra investigação de estupro por falta de provas

O Ministério Público da Suécia encerrou a investigação de estupro que envolvia o atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, por falta de provas.

O que aconteceu

O camisa 9 do Real Madrid foi acusado por estupro durante viagem a Estocolmo, na Suécia. Mbappé foi à cidade em viagem com o colega ex-PSG, Nordi Mukiele, em outubro, durante data Fifa.

Mbappé teria se encontrado com uma mulher no Hotel Bank, após ida a festa no clube Discoteca V. O atleta foi citado em investigação criminal de estupro por uma pessoa que alegou relações não consensuais com o jogador.

A promotora, sem citar Mbappé no comunicado, encerrou o caso por falta de provas. Em entrevista no último domingo (08), o atacante do Real Madrid declarou surpresa em relação à investigação: "Fiquei surpreso, mas são coisas que entram na sua vida assim e que você não imagina chegando. São coisas que você não planejou. Não me pesou a ponto de nunca me preocupar", disse ao Canal+.