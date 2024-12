Igor Paixão é o líder em assistências entre os brasileiros da Europa nesta temporada

Revelado pelo Coritiba, Igor Paixão segue brilhando no território europeu. De acordo com o Sofascore, o jogador do Feyenoord, da Holanda, é o brasileiro com mais assistências na temporada 2024/2025, superando nomes como Vinícius Júnior, Rodrygo e Raphinha.

Em 22 jogos realizados até então, o atacante contribuiu com 10 assistências e balançou as redes cinco vezes, totalizando 15 participações em gols. Além disso, ele finalizou 58 vezes, sendo 27 ao gol, e deu 48 passes decisivos.

? Igor Paixão é o líder em assistências e o 3° em participações em gols entre todos os brasileiros da Europa na temporada 24/25! ??? ?? 22 jogos

?? 5 gols

?? 10 assistências (!)

?? 15 participações em gols (!)

? 58 finalizações (27 no gol)

? 48 passes decisivos (!)

? Nota... pic.twitter.com/0nwWkLQbJQ ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 11, 2024

Igor Paixão, inclusive, se destacou no jogo do Feyenoord desta quarta-feira, contra o Sparta Praga, pela Liga dos Campeões. Ele marcou um dos gols da vitória de sua equipe por 4 a 2.

Igor Paixão estreou no profissional do Coritiba em 2021 e, após boas atuações, foi negociado com o Feyenoord em agosto de 2022. O valor da transferência foi de cerca de nove milhões de euros, incluindo seis milhões certos e mais outros três em bônus, por 80% do passe do atleta.

O próximo compromisso de Igor com o Feyenoord está marcado para o próximo sábado, às 17h (de Brasília), contra o Heracles. A partida é válida pelo Campeonato Holandês e ocorrerá no Feyenoord Stadium.