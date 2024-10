Abel prega cautela na caçada ao Botafogo e evita dar moral a Estêvão

Abel Ferreira falou em coletiva de imprensa neste domingo (20) após vitória do Palmeiras por 5 a 3 contra o Juventude.

O técnico do Verdão exaltou a resiliência da equipe, que venceu uma partida mesmo levando três gols. Abel ainda evitou "dar moral", nas palavras do próprio, a Estêvão, que quebrou recorde de Neymar.

Abel ainda teve que responder muitas perguntas sobre o fato de estar na cola do Botafogo no Brasileirão. Ele tratou de responder repetidamente que não está pensando nisso agora.

O que ele disse

Imporrtância de não se abalar. Abel Ferreira afirma que resiliência é a marca dessa equipe do Palmeiras. "Talento sem resiliência, não significa nada", disse ao ser indagado sobre como tentou manter a equipe calma em um jogo tão movimentado, com muitos gols.

Parabéns tímido. Indagado sobre o recorde quebrado por Estêvão, que aos 17 anos chegou a 18 participações em gols no Brasileirão, superando marca que era de Neymar, o técnico parabenizou timidamente o jogador, e voltou a reforçar o coletivo.

Eu tenho alguma dificuldade de dar moral aos jogadores. Não gosto de dar muita moral aos jogadores. Porque os elogios são traiçoeiros. Pode ser que você receba um elogio e sente em cima daquilo, e aquilo já passou Abel Ferreira

Aproveitem enquanto ele está aqui. Vou dar os parabéns a ele, mas não posso esquecer de todos os outros. Fica bem evidente o espírito de equipe, onde todos se esforçam. O Naves entrou bem, o Vanderlan também entrou bem. O importante é que eles trabalham todos, e que eles saibam que todos são importantes Abel Ferreira

Sobre a caçada ao Botafogo. Abel Ferreira foi indagado mais de uma vez sobre a busca por "roubar" a liderança do Botafogo. "Temos que jogar nossos jogos, um de cada vez. Não adianta pensarmos muito nisso agora", disse o técnico do Verdão.

Perguntado mais uma vez sobre se pensa no Botafogo, o técnico voltou a falar sobre focar no presente e não no futuro.

Mais do que falar daquilo que vai acontecer. Para você, xadrez é jogado com as mãos ou com a cabeça? Futebol é com os pés ou a cabeça? Sempre falo sobre o fator emocional e mental, que são determinantes. Vamos jogar um jogo de cada vez, pois é o que controlamos. Se ficarmos pensando no futuro, perdemos o foco Abel Ferreira

O técnico afirma ainda que esse fator emocional é algo que leva tempo, e que ele vem trabalhando no Palmeiras desde que chegou. "É preciso ter controle emocional para entender os momentos do jogo, os empates, as viradas. É preciso manter a calma", concluiu Abel, tornando a repetir que pensa um jogo de cada vez.