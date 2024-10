Perto de voltar, Alisson é chave no São Paulo de Zubeldía e números provam

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo não é o mesmo time desde o dia 17 de julho. Naquela noite, o Tricolor venceu o Grêmio por 1 a 0 com gol de Lucas e assistência daquele que escancararia sua importância na equipe justamente ficando fora dela por lesão: o meia Alisson.

O aproveitamento do São Paulo do técnico Luis Zubeldía despenca sem o meia. O Tricolor conquistou menos pontos, marcou menos gols e sofreu mais desde a lesão do jogador.

O Tricolor disputou 18 jogos com Alisson em campo desde a chegada de Zubeldía e teve um aproveitamento de 74% dos pontos. Sem ele, o número despenca para 49% em 23 partidas.

Com o meia, o Tricolor venceu 12, empatou quatro e perdeu somente duas vezes. Foram 29 gols marcados, média de 1,6 por jogo, e 11 sofridos, média de 0,6 por partida.

Sem Alisson, o São Paulo venceu nove, empatou sete e perdeu sete vezes. Foram 24 gols anotados, média de praticamente um por jogo, e 21 gols sofridos, média de 0,9 por partida.

Antes da lesão de Alisson, Zubeldía só não escalou o meia em duas partidas: a vitória contra o Águia por 3 a 1, quando foi poupado, e a derrota pesada por 4 a 1 para o Vasco, quando o jogador estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Alisson iniciou trabalhos de transição para o gramado no início desta semana e está cada vez mais próximo de um retorno. O meia tem se recuperado bem da fratura no tornozelo e já foi liberado pela equipe de fisioterapia do São Paulo, sendo acompanhado pelos preparadores físicos em suas atividades.