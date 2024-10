Destaque do Corinthians, Garro vive ano com mais participação em gols na carreira

O meia Rodrigo Garro, destaque do Corinthians, vive temporada com mais participações em gols na carreira. O camisa 10 alcançou essa marca indo às redes e distribuindo uma assistência na goleada do Timão por 5 a 2 sobre o Athletico-PR na última quinta-feira (17).

Ao todo, Garro possui nove gols e nove assistências em 52 jogos (47 como titular) na temporada atual, participando assim de 18 tentos do alvinegro. Seu recorde anterior era 17 participações (oito gols e nove assistências), pelo Talleres, em 2023.

Com os dados atuais, Garro se consolidou como o maior garçom do Corinthians no ano e como o terceiro maior artilheiro, ficando atrás apenas de Yuri Alberto (21) e Romero (16).

"Fico feliz. Mas importante é do ponto de vista do grupo, de ajudar a equipe. Saber que estou fazendo meu trabalho da maneira correta é algo que me dá orgulho. Tomara que isto siga crescendo e que seja um belo final e não tenho dúvidas que assim será. Eu sempre quero dar meu melhor, às vezes as coisas saem e às vezes não, mas fico feliz", comentou Garro em entrevista recente à Corinthians TV.

Aos 26 anos, Garro é um dos jogadores mais valorizados do Corinthians. Conhecido pela qualidade no passe e finalização precisa, o atleta também se mostra uma das lideranças no vestiário.

Agora, Garro e todo o elenco corintiano se preparam para o jogo contra o Flamengo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. O Timão terá que reverter a desvantagem de 1 a 0 do jogo de ida para avançar à decisão do torneio nacional.

A bola rola para o jogo entre Corinthians e Flamengo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. Todos os ingressos foram reservados antecipadamente para o duelo.