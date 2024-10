Corinthians x Racing: venda de ingressos para semi da Sul-Americana começa neste domingo

A venda de ingressos para Corinthians x Racing-ARG, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, começará neste domingo. O jogo está marcado para quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em consideração (enquanto houver ingressos disponíveis) as prioridades Acessibilidade e Fiel Torcedor.

A comercialização dos bilhetes será feita exclusivamente online, pela plataforma www.fieltorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física.

Veja o cronograma de vendas:

DOMINGO, 20 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 11H



Abertura para Não Pagantes e PCDs

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 11H



Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 13H



Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos independentemente do plano e membros adimplentes do plano Meu Amor, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 15H



Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 17H



Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 19H



Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 20 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 11H



Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

QUARTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 15H



Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra dos ingressos disponíveis em suas categorias pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

DESCONTOS PARA FIEL TORCEDOR



No confronto diante do Racing-ARG, pela CONMEBOL Sudamericana 2024, membros do plano Minha Vida terão descontos de 25% a 78%, os do plano Minha História terão descontos de 35% , e os do plano Meu Amor, de 25%.

Veja os valores

NORTE - R$ 50,00



SUL - R$ 125,00



LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 90,00



LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 90,00



LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 100,00



LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 150,00



OESTE SUPERIOR - R$ 170,00



OESTE INFERIOR CORNER - R$ 220,00



OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 240,00