Sporting marca no fim, elimina Portimonense e avança à próxima fase na Taça de Portugal

Nesta sexta-feira, pela terceira rodada da Taça de Portugal, o Sporting visitou o Portimonense no Estádio Municipal de Portimão e venceu por 2 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Conrad Harder (2), enquanto Adakole Elijah descontou.

Com o resultado positivo, o Sporting, que fez sua estreia no torneio, avançou à próxima fase. Do outro lado, o adversário, que passou pelo Vianense na fase anterior após vencer por 3 a 1, se despede da competição.

O Sporting retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Sturm Graz, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. A bola rola às 16h (de Brasília), no Wörthersee Stadion. Do outro lado, o Portimonense foca no Campeonato Português. A equipe duela diante do Feirense no sábado (26), no Estádio Marcolino de Castro. A partida acontece às 11h30.

O placar foi aberto pelos visitantes, aos 40 minutos do primeiro tempo. Conrad Harder, com muita frieza, finalizou firme e colocou para o fundo das redes.

Já aos 42 da etapa final, Adakole Elijah deixou tudo igual. O atleta pegou a sobra e venceu o goleiro Kovacevic.

Até que aos 49, Conrad Harder voltou a marcar e decretou a vitória do Sporting. Novamente o atleta pegou muito bem na bola para anotar o tento.