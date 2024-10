Com Vini Jr. e Mbappé, Real Madrid divulga relacionados para jogo contra o Celta de Vigo

Recuperados de lesão, Vinicius Júnior e Kylian Mbappé estão à disposição do treinador Carlo Ancelotti para o próximo compromisso do Real Madrid, contra o Celta de Vigo. A partida está marcada para este sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio de Balaídos, e é válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

O grande problema do Real Madrid é na lateral direita. Carvajal, titular da posição, lesionou o joelho e está fora da temporada. Desta forma, a única opção de Ancelotti é Lucas Vázquez, que tem feito a função recentemente.

Além de Vini Jr., os brasileiros Éder Militão, Rodrygo e Endrick também estão relacionados. Outros pilares da equipe, como Courtois, Rudiger e Bellingham também estão à disposição.

Atualmente, o Real Madrid é o segundo colocado do Campeonato Espanhol, com 21 pontos, três atrás do líder Barcelona. O Celta de Vigo, por sua vez, está em nono lugar, com 13 pontos.

Veja todos os relacionados do Real Madrid

Goleiros: Courtois, Lunin e Sergio Mestre

Defensores: Éder Militão, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rudiger e Mendy

Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Guller e Ceballos

Atacantes: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo e Endrick.