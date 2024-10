Com treino aberto, Vasco encerra preparação para jogo decisivo contra o Atlético-MG na Copa do Brasil

O Vasco encerrou sua preparação para o duelo decisivo contra o Atlético-MG, neste sábado, pela Copa do Brasil. O Cruzmaltino realizou um treino aberto na manhã desta sexta-feira para cerca de 10 mil torcedores, que esgotaram os ingressos para a partida em apenas três horas.

Na atividade desta sexta-feira, o técnico Rafael Paiva comandou o treino em duas partes. Na primeira, falou com o elenco sobre trabalhos técnicos, enquanto na segunda seção, os titulares treinaram finalizações e os reservas ficaram em um rachão.

No meio de semana, o Vasco foi derrotado por 3 a 0 pelo São Paulo, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O objetivo do treino aberto foi aumentar a confiança do time, energizar ainda mais o duelo deste fim de semana.

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Galo venceu por 2 a 1, obrigando o Gigante da Colina a ganhar de qualquer jeito o duelo para continuar sonhando com uma vaga na grande final da competição.