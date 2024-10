Botafogo empata com Criciúma em final maluco e pode ver Palmeiras encostar

O Maracanã foi palco de uma noite de emoções fortes nesta sexta-feira (18). Botafogo e Criciúma empataram por 1 a 1 com gols nos acréscimos pela 30ª rodada do Brasileirão em jogo de tirar o fôlego.

O Botafogo saiu na frente aos 45 minutos do segundo tempo, com Tiquinho Soares. O atacante havia saído do banco e levou o Maracanã à loucura com o gol.

O Criciúma empatou logo em seguida com Felipe Vizeu. O ex-Flamengo provocou a torcida com a comemoração imitando choro.

O Botafogo ainda teve um gol anulado no último lance. Barboza tocou com o braço na bola antes de finalizar para as redes, e a arbitragem anotou a falta.

O Palmeiras pode ficar a um ponto do Botafogo. O Glorioso, atual líder, chegou aos 61 com o empate, enquanto o Verdão tem 57 e ainda enfrenta o Juventude na rodada — vai aos 60 se vencer o jogo no próximo domingo (20). O Criciúma foi aos 36 e assumiu a 11ª colocação.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (23), quando recebe o Peñarol, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O Criciúma só joga novamente no domingo (26), contra o São Paulo, em casa, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O Botafogo ensaiou pressão, mas foi controlado pelo Criciúma no primeiro tempo. Com o Maracanã cheio, o Glorioso começou a partida pressionando no campo de ataque e tentando empurrar o adversário para o campo de defesa. O time catarinense, no entanto, não cedeu fácil e respondeu bem. Os contra-ataques da equipe visitante foram perigosos e assustaram John. Sem soluções de lado a lado, o placar zerado permaneceu na ida para o intervalo.

O segundo tempo foi de fortes emoções no Maracanã. O Botafogo intensificou a pressão ao longo da etapa final, viu chances serem perdidas, mas conseguiu o gol que parecia ser o da vitória na base do abafa com um antigo herói: Tiquinho Soares. O delírio durou pouco, já que do outro lado a receita do gol foi a mesma. Felipe Vizeu, também camisa 9, saiu dos reservas e deixou tudo igual na única chegada mais forte do Criciúma. A equipe carioca tentou a pressão no desespero e conseguiu, de novo, levar o estádio à loucura, com Barboza. Novamente, a euforia durou pouco, mas dessa vez por causa da anulação.

Lances importantes e gols

Criciúma assusta primeiro. Allano ficou com a bola na entrada da área e finalizou. John, no centro do gol, fez a defesa em dois tempos.

Botafogo responde. Marlon Freitas recebeu pela direita do campo de ataque, encontrou espaço e arriscou uma bomba da intermediária. O chute cruzado passou perto da trave direita do goleiro Gustavo.

Passa por cima. Ronald acionou Felippe Mateus. O meio-campista invadiu a área pela esquerda e, mesmo sem ângulo, arriscou chute firme. A bola passou perto do travessão.

Quase um golaço! Barboza ganhou dividida na intermediária ofensiva e, sem deixar a bola cair, soltou o pé. Ela passou muito próxima do ângulo esquerdo de Gustavo.

Inacreditável, Vitinho. Luiz Henrique fez lance individual pela direita logo no primeiro lance do segundo tempo. O camisa 7 invadiu a área e só tocou para Vitinho. O lateral finalizou da linha da pequena área, mas mandou por cima do gol.

Gustavo faz milagre! Savarino fez jogada pela esquerda e tocou para o meio. Almada finalizou, mas o chute parou em Claudinho. No rebote, Luiz Henrique pegou de primeira e mandou no cantinho direito. Gustavo, que havia caído para tentar defender o chute de Almada, se levantou rápido e espalmou com a ponta dos dedos.

John defende do outro lado. Ronald ficou com sobra de bola na entrada da área, dominou e finalizou firme. A bola começou a cair e quase encobriu John, que esticou o braço e mandou para escanteio.

Tiquinho abre o placar depois de sair do banco: 1 x 0. Após cruzamento, Gustavo saiu errado e viu Igor Jesus apenas ajeitar para Tiquinho Soares, que completou de cabeça para o gol.

Felipe Vizeu deixa tudo igual em seguida: 1 x 1. Bolasie recebeu pela direita e cruzou na área. Felipe Vizeu apareceu na segunda trave e completou de cabeça para as redes.

Botafogo tem gol anulado. Tiquinho ganhou da defesa pelo alto em cobrança de escanteio e cabeceou firme. Gustavo fez um milagre, e a bola sobrou na área. Barboza ficou com ela e só empurrou para as redes. O lance, no entanto, foi invalidado por toque no braço do zagueiro na sobra.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 1 CRICIÚMA

Data e horário: 18 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gols: Tiquinho Soares (45'/2°T), Felipe Vizeu (48'/2°T)

Cartões amarelos: Allano, Felipe Vizeu (CRI)

Botafogo: John; Vitinho (Carlos Alberto), Adryelson, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas (Tchê Tchê); Luiz Henrique, Savarino (Eduardo) e Thiago Almada (Tiquinho Soares); Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

Criciúma: Gustavo; Claudinho (Walisson Maia), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Meritão (Barreto), Fellipe Mateus (Jhonata Robert) e Ronaldo; Trauco, Allano (Felipe Vizeu) e Arthur Caíke (Bolasie). Técnico: Cláudio Tencati