Vasco ainda não venceu com Philippe Coutinho em campo

Principal contratação do Vasco para esta temporada, Philippe Coutinho ainda não venceu enquanto esteve em campo pelo Gigante da Colina. Em dez jogos desde o seu retorno a São Januário, o meia de 32 anos até marcou dois gols, mas acumula cinco empates e cinco derrotas até aqui.

Neste período, Coutinho esteve em campo por 438 minutos. O jogador, que estava há quase três meses sem jogar quando chegou ao Vasco, conseguiu finalizar oito vezes, dar sete passes decisivos e ter um aproveitamento de 80% nas tentativas de passes nestas partidas. Os números são do Sofascore.

Philippe Coutinho em seu retorno ao Vasco: ?? 10 jogos (0V - 5E - 5D)

?? 2 gols

? 438 mins jogados

? 8 finalizações (4 no gol)

? 7 passes decisivos

? 80% acerto no passe

? 52% eficiência nos duelos

? 9 dribles certos

? 7 desarmes

? Nota Sofascore 6.84 Opiniões? ?? pic.twitter.com/EbpYcjTUib ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 17, 2024

Philippe Coutinho foi anunciado pelo Vasco em julho deste ano. O brasileiro foi emprestado por uma temporada pelo Aston Villa, clube que detém os direitos do meia de 32 anos. Antes, o jogador já estava emprestado ao Al Duhail, do Catar.

Com a ajuda de Coutinho, o Vasco terá uma grande decisão neste fim de semana. No sábado, o Cruzmaltino receberá o Atlético-MG em São Januário, às 18h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Galo venceu o primeiro duelo por 1 a 0 e, assim, o Gigante da Colina terá de ganhar o confronto em casa para continuar sonhando com uma vaga na final da competição.