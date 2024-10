Praia Clube abre a Superliga feminina de vôlei com vitória em casa

O Dentil/Praia Clube venceu na abertura da edição 2024/25 da Superliga feminina de vôlei. Nesta quarta-feira, o time de Uberlândia cumpriu o favoritismo e bateu o Batavo Mackenzie sem dificuldades.

Em partida disputada no ginásio do Uberlândia Tênis Clube, o Praia Clube fez 3 sets a 0 no adversário. As parciais da vitória foram de 25/22, 25/21 e 25/23.

Um dos reforços do Praia Clube para a temporada 2024/25 foi o grande do jogo. A experiente levantadora Macris, medalhista de bronze com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, ganhou o troféu Viva Vôlei como a melhor em quadra.

Na próxima rodada da Superliga, o Praia Clube enfrentará o Abel Moda/Brusque na terça-feira, enquanto o Mackenzie terá pela frente outro rival mineiro: o Gerdau Minas.

A Superliga feminina voltará a ter um confronto na sexta-feira, quando o favorito Minas receberá o Brusque ainda pela primeira rodada do torneio.