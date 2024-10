Perto de decisão pela Copa do Brasil, Vasco enfrenta jejum de sete jogos sem vitórias

Atuando fora de casa, o Vasco foi derrotado pelo São Paulo por 3 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado negativo prolongou o maior jejum do Gigante da Colina na temporada de 2024: atualmente são sete jogos sem vitórias.

A última vitória do Vasco em 2024 aconteceu há mais de um mês, quando ganhou do Vitória por 1 a 0 no dia 1º de setembro, pelo Brasileirão. Desde então, o Cruzmaltino acumulou quatro derrotas e três derrotas. Além disso, a equipe carioca marcou apenas cinco gols e sofreu 11 no período.

Este jejum de vitórias acontece em um momento crucial da temporada vascaína. Neste sábado, o Vasco recebe o Atlético-MG em São Januário, às 18h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Como o Galo venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o Gigante da Colina terá de vencer e encerrar o tabu sem resultados positivos para conseguir sonhar com a classificação à final da competição.

Com a derrota sofrida diante do São Paulo, o Vasco permaneceu na décima posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos em 29 partidas. O Cruzmaltino volta a campo pela competição na próxima quinta-feira (24), contra o Cuiabá, em casa, às 19h.