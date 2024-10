Fluminense ganha clássico pelo Brasileiro, e Flamengo perde a primeira com Filipe Luis

O Fluminense venceu o Flamengo no clássico carioca da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta-feira, no Maracanã. Com gols de Lima e Jhon Arias, o tricolor carioca encerrou o incômodo tabu de não ter vencido clássicos contra seus rivais do Rio de Janeiro em 2024. Do outro lado, o Flamengo perdeu a primeira com Filipe Luís no comando.

Outro tabu derrubado pelo Fluminense foi o de encerrar o jejum de oito partidas sem vitória sobre o Flamengo. Além disso, o triunfo levou o time à 15ª posição na tabela, com 33 pontos. Já o Flamengo, que permanece na quarta posição com 51 pontos, pode se afastar ainda mais dos líderes Botafogo e Palmeiras, que ainda jogam na rodada.

O Flamengo volta a campo neste final de semana para o confronto decisivo das semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no domingo. A bola rola às 16h (de Brasília). Já o Fluminense retorna aos gramados só na terça-feira, às 19h30, quando receberá o Athletico-PR em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileiro.

O primeiro tempo do Fla-Flu foi bastante movimentado no Maracanã. O duelo começou um pouco truncado, mas logo as duas equipes foram construindo oportunidades de gol. O Tricolor tentou surpreender com uma marcação alta no início da partida, mas, com o tempo, o Rubro-Negro inverteu a situação e foi quem mais pressionou a saída de bola.

O Flamengo quase abriu o placar aos 12. A pressão na saída de bola deu certo e Alcaraz aproveitou e bateu cruzado de fora da área. Fábio acompanhou esperando que a bola fosse pela linha de fundo, mas foi traído pelo golpe de vista. A bola bateu na trave e voltou para cima do goleiro, que deu sorte e rebateu para escanteio.

Com mais posse de bola e pressão na defesa Tricolor, o Flamengo teve mais chances de abrir o placar no primeiro tempo e deu trabalho a Fábio. Mas foi do Fluminense a melhor oportunidade de gol da etapa inicial. Perto do apito final, Léo Pereira tenta bloquear chute de Marquinhos na área e acaba tocando e derrubando o atacante.

Após checar o lance na beira do gramado, o árbitro Raphael Claus marcou o pênalti. Ganso foi para a cobrança aos 48 minutos e parou em grande defesa de Rossi, que comemorou muito e saiu ovacionado de campo no intervalo.

O Fluminense voltou melhor no segundo tempo, com Arias no lugar de Marquinhos no ataque. Com apenas quatro minutos, o Tricolor abriu o placar com um lindo lance de Ganso. O camisa 10 foi acionado no meio e com um toque de calcanhar lançou Kauã. O atacante avançou pela direita, foi ao fundo e cruzou para o meio da área. Lima só teve o trabalho de concluir para o fundo da rede.

O Fla sentiu o golpe e, melhor em campo, o Tricolor ampliou dez minutos depois. Em lance parecido com o do primeiro gol, Martinelli recebe de Ganso na direita da área, vai ao fundo e cruza para trás. Arias, sem marcação, toca de primeira e faz o segundo.

Com a desvantagem no placar, Filipe Luis faz as primeiras alterações na equipe e saca Bruno Henrique e Léo Ortiz para colocar Michael e Plata em campo. Com o time ainda sem se equilibrar na partida, o treinador colocou Arrascaeta no lugar de Matheus Gonçalves.

O Flu diminuiu o ritmo a partir dos 30 minutos e buscou controlar o ímpeto do Rubro-Negro, que foi pra cima em busca do gol. Mesmo com a pressão nos minutos finais, o Tricolor soube segurar o placar e conquistar a importante vitória na luta contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-RJ 0 X 2 FLUMINENSE-RJ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quinta-feira, 17 de outubro de 2024



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Marcelo Carvalho Von Gasse (SP)



VAR: Rafael Traci (SC)



Público: 58.117



Cartões amarelos: Bruno Henrique (Fla); Samuel Xavier, Martinelli, Ganso (Flu)



Gols:



FLUMINENSE: Lima, aos 4, Arais aos 14 min do 2º tempo

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Léo Ortiz (Plata), Allan e Alcaraz; Matheus Gonçalves (Arrascaeta), Bruno Henrique (Michael) e Gabigol (Lorran)



Técnico: Filipe Luis

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal (Victor Hugo), Martinelli e Ganso (Isaac); Lima (Renato Augusto), Marquinhos (Arias) e Kauã Elias (Cano)



Técnico: Mano Menezes