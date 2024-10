Em São Paulo, Paul McCartney recebe camisa da Seleção assinada por Pelé; confira

Em um momento emocionante, uma camisa da Seleção Brasileira de 1970, assinada por Pelé, e dedicada pessoalmente a Paul McCartney foi entregue ao cantor e compositor pouco antes de seu segundo show, em São Paulo, em sua turnê Got Back de 2024.

A camisa, originalmente assinada por Pelé no ano de 2019, era para ser um presente para McCartney na época, quando o eterno cantor dos Beatles estava em turnê no Brasil. Porém, os dois ícones nunca tiveram a chance de se encontrar pessoalmente. O Rei do futebol faleceu em dezembro de 2022.

Dessa maneira, o empresário de longa data de Pelé, Pepito Fornos, junto com a irmã do jogador, Luiza Nascimento, assumiram a missão de garantir que a camisa fosse entregue ao seu legítimo dono.

Cinco anos depois, em 2024, a camisa da Amarelinha, que diz "Paul, mantenha a bola rolando. Eu te amo. Pelé", foi finalmente presenteada a McCartney, que disse que o item era um "tesouro".

(Foto: Divulgação)

Paul McCartney está no Brasil com a The Got Back Tour e volta a se apresentar neste sábado (19), em Florianópolis.