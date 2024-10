Cruzeiro x Bahia: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, em um verdadeiro confronto direto pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times lutam para ingressar na zona de classificação para a Copa Libertadores. A Raposa, que tenta se recuperar de uma derrota de 1 a 0 para o Fluminense, se encontra na oitava colocação, com 43 pontos, dois a menos que os baianos, que perderam de 2 a 0 para o Flamengo na jornada passada. O G-6 é aberto pelo Internacional, com 46 pontos.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV e Premiere.

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, confia que sua equipe vai conseguir fazer uma boa apresentação. O treinador está em relativo começo de trabalho e por isso conta com a paciência dos torcedores.

"Nós estamos conseguindo evoluir e temos tudo para terminarmos o ano bem. Temos que aproveitar melhor as oportunidades que surgirem contra o Bahia para não ficarmos sujeitos a uma falha, como aconteceu em jogos passados", disse ele.

Em termos de escalação, o Cruzeiro vai poder contar com o goleiro Cássio, que chegou a ser dúvida por causa de um edema na coxa direita, mas se recuperou a tempo.

Muito questionado pela torcida do Bahia, o técnico Rogério Ceni promete um time guerreiro em Minas Gerais. O treinador estudou o adversário para conseguir tirar proveito de situações de jogo em Belo Horizonte.

"Pelo estilo de jogo dos times do Fernando Diniz, vamos precisar marcar em cima, encurtando os espaços e não deixando o Cruzeiro sair jogando. O remédio para as coisas melhorarem é vencermos", disse ele.

O Bahia perdeu para este jogo o lateral direito Santiago Arias e o volante Caio Alexandre, suspensos. Gilberto ocupa a vaga do primeiro, enquanto que Yago Felipe jogará na proteção aos zagueiros. O meia Everton Ribeiro retorna de suspensão.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO-MG X BAHIA-BA

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 18 de outubro de 2024 (Sexta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (Fifa-SP)



Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Adriano De Assis Miranda (SP)

CRUZEIRO: Cássio, William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace e Matheus Pereira; Lautaro Díaz, Gabriel Veron e Kaio Jorge



Técnico: Fernando Diniz

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Iago Felipe, Carlos de Pena, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo



Técnico: Rogério Ceni