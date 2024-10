Botafogo x Criciúma: veja as prováveis escalações e onde assistir ao confronto do Brasileirão

Disposto a se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe o Criciúma às 20h (de Brasília) desta sexta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 30ª rodada da competição. O Glorioso soma 60 pontos e é perseguido de perto por Palmeiras e Fortaleza.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do Premiere.

Invicto há sete jogos na competição, o Botafogo vem de um triunfo de 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense, fora de casa, e vai manter a ponta da tabela de classificação em caso de empate ou triunfo.

O Criciúma também venceu seu último jogo, quando aplicou 2 a 0 no lanterna Atlético-GO em Santa Catarina. Com 35 pontos conquistados, o discurso do time é lutar por uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, garantiu o time focado nesta partida, mesmo com a semifinal da Copa Libertadores, diante do Peñarol, estando agendada para começar na próxima quarta-feira.

"Nós vamos estar em estado de alerta e prontidão para este jogo, pois sabemos a importância de ganhar os nossos compromissos na luta pelo título. Vamos tentar ser dominantes desde o primeiro momento de jogo", disse ele.

O treinador não quis antecipar a escalação do Botafogo que vai a campo, mas não tem jogadores suspensos.

Do outro lado, Cláudio Tencati, técnico do Criciúma, lamentou que o duelo com o Botafogo não tivesse sido antes.

"Era melhor enfrentar o Botafogo antes, pois nosos time vinha bem e teve esta parada para a data-Fifa. Acaba quebrando um pouco o que vinha sendo feito, mas estamos preparados para um grande jogo", disse ele.

O Criciúma vem realizando treinos com uma escalação que não conta com o destaque do time, o atacante Bolasie. Mas há quem diga que Tecanti estaria blefando. Entretanto, certos são os desfalques dos volantes Newton e Patrick de Paula, ambos pertencentes ao Botafogo e não podem atuar por força contratual.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X CRICIÚMA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 18 de outubro de 2024 (Sexta-feira)



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP)

BOTAFOGO: John, Vitinho. Alexander Barboza, Bastos e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino



Técnico: Artur Jorge

CRICIÚMA: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Meritão, Ronald, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caíke e Allano



Técnico: Cláudio Tencati