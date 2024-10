Em estreia de 3º uniforme, Lucas brilha, São Paulo vence Vasco e cola no G4 do Brasileirão

O São Paulo venceu o Vasco nesta quarta-feira, por 3 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, graças aos gols de Luciano e Lucas Moura (2), em partida que marcou a estreia do terceiro uniforme tricolor.

Com o resultado, o São Paulo foi a 50 pontos e colou no G4 da competição, grupo que garante vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Agora, o Tricolor tem apenas um tento a menos que o Flamengo, que entra em campo nesta quinta-feira, contra o Fluminense.

O São Paulo volta a entrar em campo somente no dia 26 de outubro, contra o Criciúma, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Vasco terá pela frente o Atlético-MG, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela volta da semifinal da Copa do Brasil.

São Paulo abre o placar no início

O São Paulo precisou de apenas oito minutos para abrir o placar em Campinas. Igor Vinícius recuperou a bola já no campo de ataque, Luciano tabelou com Calleri, se livrou da marcação de Maicon e bateu firme, da entrada da área, vencendo o goleiro Léo Jardim, apesar de a bola não ter ido muito no canto do gol.

Depois disso o Tricolor teve mais dificuldades de criar boas chances, até que aos 25 minutos a equipe quase ampliou com Erick. Lucas fez grande jogada individual e abriu para o atacante na ponta direita, que, por sua vez, levou para o meio e bateu cruzado, buscando o ângulo e tirando tinta da trave.

Coutinho desperdiça chance de empatar

A única chance do Vasco no primeiro tempo aconteceu aos 28 minutos. Philippe Coutinho recebeu belo passe em profundidade de Paulo Henrique, saiu cara a cara com Rafael e bateu no cantinho, mandando para fora.

Antes do intervalo, o São Paulo ainda teve outras oportunidades de balançar as redes. Luciano recebeu dentro da área e bateu forte, mas mandou para fora. Depois foi a vez de Erick receber bela virada de jogo de Welington, dominar e bater com a perna direita, que não é a boa, porém, ainda assim, levou perigo à meta de Léo Jardim.

São Paulo amplia no primeiro minuto

O Vasco voltou a campo com mudança. Puma Rodríguez entrou na vaga de Paulo Henrique na lateral direita, mas o que se viu logo nos primeiros instantes do segundo tempo foi um São Paulo ainda mais ameaçador. Não à toa, os mandantes ampliaram a partida com menos de um minuto de jogo com Lucas Moura, que saiu em contra-ataque, arrancando do campo de defesa, invadiu a área e bateu cruzado, no cantinho, sem chances para Léo Jardim.

Rato entra e origina o terceiro gol

Aos 20 minutos, Zubeldía decidiu promover a primeira alteração, sacando Erick, que vinha sendo um dos destaques da partida, para a entrada de Wellington Rato. E foi exatamente o camisa 27 que quase ampliou logo na primeira jogada que participou, recebendo pela esquerda e batendo cruzado, forçando Léo Jardim a espalmar para escanteio. Na cobrança, Lucas subiu livre e cabeceou para o fundo das redes, deixando o São Paulo ainda mais confortável em Campinas.

Na reta final, coube aos são-paulinos apenas administrar a excelente vantagem construída ao longo da partida para garantir os três preciosos pontos nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Se conseguir replicar o que foi mostrado nesta quarta-feira em Campinas, o time comandado por Luis Zubeldía brigará até o final por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 3 X 0 VASCO DA GAMA

Local: estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)



Data: 16 de outubro de 2024, quarta-feira



Horário: 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Luanderson dos Santos (FIFA - BA) e Victor Hugo dos Santos (PR)



VAR: Igor Junio Benevenuto (VAR FIFA - MG)

Público: 15.497 torcedores



Renda: R$ 911.227,00

Gols: Luciano, aos 8 do 1ºT, Lucas Moura, ao 1 e aos 21 do 2ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Welington (São Paulo)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Ruan Tressoldi, Sabino (Santiago Longo) e Welington; Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Galoppo) e Luciano (Nestor); Erick (Wellington Rato), Lucas (Ferreirinha) e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía.

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon, João Victor e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet (Rayan) e Coutinho (Jean David); Emerson Rodríguez e Vegetti (Galdames).



Técnico: Rafael Paiva.