Brasileiro vai se chocar com data Fifa em novembro; CBF tem solução parcial

A CBF tem um quebra-cabeça para resolver na próxima data Fifa: há conflito de datas com a 33ª rodada do Brasileirão. Por enquanto, a entidade só consegue prever soluções parciais para a rodada. Ou seja, alguns jogos que conseguirão sair do conflito com a agenda das seleções — não só a brasileira.

Qual a questão?

A 33ª rodada do Brasileirão está marcada para 13 de novembro, como consequência da paralisação do Brasileirão por causa da enchente no Rio Grande do Sul. A data Fifa começa dia 11. O Brasil, inclusive, joga dia 14, contra a Venezuela, fora de casa.

Como "tempero" para a situação, gerada pela pausa solicitada pelos clubes, as finais da Copa do Brasil estão marcadas para 3 e 10 de novembro.

A CBF já tinha acordado com os clubes no conselho técnico extraordinário, quando o Brasileirão foi paralisado por causa da enchente no Rio Grande do Sul: os jogos possíveis de serem tirados da data Fifa seriam tirados.

Mas pode ter jogo que vai precisar ficar durante a data Fifa.

Para quem tiver agenda livre, fora da final da Copa do Brasil, a CBF planeja antecipar os jogos para o fim de semana de 9/10 de novembro — antes da data Fifa.

É o caso do confronto Botafogo x Cuiabá, por exemplo, como informou inicialmente o GE. Outros jogos devem ter o mesmo destino.

Só que um jogo que hoje é complicado envolve Flamengo x Atlético-MG.

Os dois times, inclusive, podem fazer a final da Copa do Brasil, loteando os dias 3 e 10 de novembro. Corinthians e Vasco são outros times ainda vivos nas semifinais. E enfrentam Vitória e Fortaleza, respectivamente, na 33ª rodada.

Se Flamengo e/ou Atlético-MG estiverem na final da Copa do Brasil, não será possível antecipar a partida para o 9/10 de novembro.

Uma carta na manga que a CBF tem é o dia 27 de novembro, que é uma data classificada como "escape".

Mas é preciso esperar para saber quem estará na final da Libertadores, dia 30/11. Se o Atlético-MG passar pelo River Plate, pode haver impacto por causa da viagem a Buenos Aires.

Os clubes estão cientes. Pode ser que alguém não consiga escapar.