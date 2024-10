Raphinha mostra alívio com goleada do Brasil: 'A gente precisava disso'

Do UOL, em Santos (SP)

Raphinha mostrou alívio com a goleada de 4 a 0 da seleção brasileira diante do Peru nesta terça-feira (15), no Mané Garrincha.

O que aconteceu

Raphinha entende que o Brasil precisava vencer e convencer. A seleção de Dorival Júnior derrotou Chile Peru nessa data Fifa.

O meia-atacante do Barcelona marcou os dois primeiros gols de pênalti. Ele assumiu a responsabilidade mesmo com outros batedores habilitados pela comissão técnica.

O jogador também opinou que, mesmo com três gols no segundo tempo, o Brasil fez uma partida sólida durante todo o tempo. Ele discordou sobre a seleção ter sido melhor na etapa final.

A gente precisava disso, era ganhar sim ou sim assim como o primeiro jogo. Voltar a vencer dois jogos nessa Data Fifa. Conseguimos fazer bem, dois jogos em que soubemos controlar. Muito longe da perfeição, mas trabalhando forte e no caminho certo Raphinha, ao SporTV

Acho que no primeiro tempo fizemos um jogo rápido. A seleção deles estava fresca e descansada, então parecíamos lentos, mas a intensidade deles estava boa, defendendo bem. Cansamos eles um pouco e voltaram para o segundo tempo mais cansados. Conseguimos ter mais facilidade para rodar a bola e criar as chances".

Dupla faz Brasil deslanchar

Luiz Henrique e Andreas Pereira marcaram um gol cada e ajudaram a construir a goleada brasileira.

Luiz entrou e marcou nos dois jogos dessa data Fifa, além de uma assistência para Andreas.

Andreas, convocado de última hora, marcou um golaço de voleio.

Fruto do trabalho da equipe, contente. Dois jogos, dois gols e uma assistência. É continuar o trabalho. O jogo de hoje seria muito difícil, a torcida deu um show e ajudou muito a gente. Agora é continuar Luiz Henrique