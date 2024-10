Estrelas do skate visitam Pão de Açúcar antes do STU Pro Tour Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os skatistas que competirão no STU Pro Tour Rio viveram uma tarde especial nesta terça-feira (15), antes do início da competição no Rio de Janeiro. Eles visitaram o Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais da cidade.

O que aconteceu

Os atletas estiveram presentes à convite da organização do evento. Compareceram o atual campeão do STU Rio na modalidade street, Matías Del Ollio (ARG); o líder do ranking no street, Ivan Monteiro; a campeã da etapa de Porto Seguro (BA), Maria Almeida; o atleta e presidente da Associação Brasileira de Paraskate, Vini Sardi; além de Jorge dos Santos (street), Kilian Zehnder (SUI-street), Tony Alves (Paraskate), Ítalo Romano (Paraskate) e Jorge Amarilla (juiz Park).

Matías Dell Olio disse se sentir em casa no Rio. O argentino também falou sobre a experiência de visitar o Pão de Açúcar.

Me sinto em casa. A verdade é que estou muito contente de estar de volta depois do êxito do ano passado

Matías Dell Olio, argentino campeão de street do STU Rio 2023

Maria Almeida avalia que a visita ao ponto turístico foi boa para relaxar um pouco antes da competição. Opinião compartilhada pelo paraskatista Vini Sardi.

Isso está sendo muito legal e o bom é que está saindo um pouco de nossa rotina para nos distrairmos um pouco. Viemos da pressão do skate, só skate, sabemos que é competição, mas estamos no Rio de Janeiro, não é, gente? Temos que ver o Rio, que é lindo. O STU foi muito bacana de ter nos trazido para cá conhecer o Pão de Açúcar, que eu não conhecia. Eu amei

Maria Almeida, campeã da etapa de Porto Seguro do STU

Muito legal sair para os pontos turísticos, pois geralmente vamos para as competições e ficamos no hotel, na pista de skate, e acaba que não conhecemos, de fato, a cidade. Essa experiencia que o STU está nos proporcionando é incrível. Com certeza vamos chegar na competição mais relaxados, na vibe do lugar e muito mais felizes para competir e mostrar o melhor do skate

Vini Sardi, atleta e presidente da ABPSK (Associação Brasileira de Paraskate)

O STU Pro Tour Rio acontece desta quinta (17) até domingo (20) na Praça Duó, no bairro da Barra da Tijuca (RJ), na Zona Oeste. Rayssa Leal, Pedro Barros, Augusto Akio, entre outras estrelas serão algumas das atrações do evento, que contará ainda com shows, feiras e outras interatividades.