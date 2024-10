Ramón comanda treino técnico e esboça Corinthians para pegar o Athletico-PR

O Corinthians realizou mais um treino na manhã desta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e deu continuidade à preparação para o jogo contra o Athletico-PR, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico do time alvinegro, Ramón Díaz, comandou uma atividade técnica.

Os trabalhos do dia tiveram um início com exercícios de força e intensidade na academia. Em seguida, em campo, os atletas fizeram uma atividade de enfrentamento em espaço reduzido.

Ramón Díaz já começa a esboçar a escalação do Corinthians para o duelo com o Furacão. Ele conta com o retorno de nomes importantes, como o zagueiro André Ramalho, o lateral Fagner e o atacante Romero, que estavam suspensos. O paraguaio, no entanto, ainda é dúvida, tendo em vista que irá servir sua seleção dois dias antes.

Além disso, existe a expectativa que o volante Alex Santana e o atacante Talles Magno fiquem à disposição. Ambos já apareceram treinando com bola no CT. Os desfalques são os lesionados Ruan Oliveira, Ryan, Maycon e Palacios.

A possível escalação do Corinthians, portanto, é com: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Romero) e Yuri Alberto.

Ramón tem mais duas sessões de treino até o duelo contra o Athletico-PR. A partida está marcada para a quinta-feira que vem, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Corinthians precisa urgentemente de uma vitória para escapar da zona de rebaixamento. No momento, o time está na 18ª posição da tabela, com 29 pontos, e pode deixar o Z4 em caso de vitória sobre o Furacão.