Paulinho volta a treinar com elenco do Vasco após quase 9 meses da lesão

Do UOL, no Rio de Janeiro

O meia Paulinho voltou a treinar com o elenco do Vasco na manhã desta segunda-feira (14) após nove meses da grave lesão no joelho direito. O jogador entrou na última fase de transição para retornar aos gramados.

O que aconteceu

Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior no jogo contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, no dia 28 de janeiro. Desde então, passou por um longo e doloroso processo de recuperação.

Apesar de voltar a treinar com o grupo, ele ainda não tem uma data para voltar a atuar. Esta última fase de transição prevê algumas atividades com o elenco e outras individualizadas.

Paulinho foi um dos principais destaques do Vasco ano passado. Ele foi comprado junto ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, e tem contrato com o Cruzmaltino até dezembro de 2025.

Jair bem próximo de retorno

Já o volante Jair está bem próximo do retorno aos gramados. Existe a possibilidade dele ser relacionado para a partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro, mas isso ainda não é certo.

Fato é que o jogador já está recuperado da ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. A lesão aconteceu no clássico com o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, no dia 4 de fevereiro.

Jair acabou tendo uma recuperação um pouco mais rápida que a de Paulinho. Ele já treina com o grupo há duas semanas.

Adson confiante em retorno

Já o atacante Adson está otimista em voltar a atuar ainda este ano. Ele passou por uma cirurgia na tíbia da perna direita no dia 4 de setembro e, desde então, tem surpreendido com a velocidade de sua recuperação.

O prazo inicial era de 10 a 12 semanas, mas há a esperança de que essa volta seja reduzida a tempo dele ainda aproveitar a temporada.

Adson curtiu o domingo (13) de folga com a família na praia da Barra da Tijuca (RJ). Um torcedor perguntou se ele voltaria ainda este ano e o atacante confirmou que sim.

O Vasco, porém, é mais cauteloso. O clube prefere não cravar que o jogador retornará ainda em 2024.