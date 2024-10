Paraguai x Venezuela: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

Em um confronto direto nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, Paraguai e Venezuela se enfrentam nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pela décima rodada.

A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada).

As duas equipes tentam ingressar no G6. A Venezuela, que vem de um empate por 1 a 1 em casa com a Argentina, tem 11 pontos, um a menos que a Bolívia, que fecha a zona de classificação. O time aparece na sétima posição e hoje estaria na repescagem. Com dez pontos, em oitavo lugar, o Paraguai vem de um empate sem gols com o Equador.

Gustavo Alfaro, treinador do Paraguai, sabe que este jogo tem contornos de final.

"É mais uma final, um confronto direto com um time que realmente briga com a gente por uma das vagas. Assim, jogando em casa, temos que ganhar", disse o técnico, que não quis antecipar a escalação.

Fernando Batista, treinador da Venezuela, acredita que sua equipe pode ganhar no Paraguai se jogar como vem fazendo no torneio.

"Somos um time que ganhou personalidade e que está em constante evolução. Isso faz com que tenhamos condições de ganhar de qualquer adversário. Mas deixando claro todo nosso respeito pelo Paraguai", disse Batista.

O treinador venezuelano não antecipou a escalação que pretende utilizar, mas vai manter a base que empatou com a Argentina.

FICHA TÉCNICA



PARAGUAI X VENEZUELA

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai)



Data: 15 de outubro de 2024 (Terça-feira)



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Pedro Maza (Chile)



Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e Miguel Rocha (Chile)



VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

PARAGUAI: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Fabían Balbuena e Omar Alderete; Santiago Arzamendia, Damián Bobadilla, Andrés Cubas e Miguel Almirón; Julio Enciso e Álex Arce.



Técnico: Gustavo Alfaro.

VENEZUELA: Rafael Romo; Jon Aramburu, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi e Alexander González; Yangel Herrera, Edson Castillo, Tomás Rincón e Jefferson Savarino; Yefferson Soteldo e Salomón Rondón.



Técnico: Fernando Batista.