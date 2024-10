Galoppo diz precisar de sequência de jogos no São Paulo e cita até Neymar

Giuliano Galoppo caiu no ostracismo no São Paulo. De contratação mais cara da história do clube a jogador "dispensável" aos olhos de Luis Zubeldía, o meia argentino ainda busca recuperar espaço no elenco tricolor e viver melhores dias defendendo o clube. Mas, para isso, de acordo com ele, é preciso ter uma sequência de jogos.

"Realmente o ano passado foi afetado por lesão, passei dez meses recuperando, buscando ritmo. Esse ano desde o começo estava 100% recuperado, no Paulista, Supercopa, tive momentos bons entrando, jogando, batendo pênalti. Depois não consegui uma sequência de três, quatro jogos seguidos, que é o que o jogador mais precisa. Voltando de uma lesão assim, tanto tempo parado, o que o jogador precisa é ter ritmo de jogo, não ter dez minutos, cinco minutos, um jogo sim, um jogo não", reclamou Galoppo em entrevista à ESPN.

Galoppo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2023, contra o Água Santa, no Allianz Parque, em março daquele ano. O jogador passou por cirurgia e foi submetido a um longo processo de recuperação até voltar a jogar novamente, em janeiro de 2024.

"Acontece com todos os jogadores que sofrem esse tipo de lesão. Sempre falo do Bruno Henrique, Dudu, do Palmeiras... precisa ter ritmo. Neymar agora vai precisar de ritmo, vai ter cinco jogos seguidos para poder se adaptar, conseguir jogar, recuperar confiança. Depois vai voltar a jogar normal, jogador não esquece de jogar, o que falta é o ritmo. Essa temporada foi afetada em menor ou maior medida por essa falta de ritmo, de sequência", concluiu Galoppo.

Essa é a terceira temporada de Giuliano Galoppo no São Paulo. O jogador de 25 anos custou aos cofres tricolores cerca de R$ 30 milhões e assinou contrato com o clube até junho de 2027. Recentemente, teve proposta do Boca Juniors para voltar à Argentina, mas as tratativas não foram adiante.