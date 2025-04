Barcelona elimina Atlético de Madrid e encara o Real na final da Copa do Rei

Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei, o Barcelona visitou o Atlético de Madrid no Estádio Metropolitano e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Ferran Torres.

Deste modo, a equipe comandada por Hans-Dieter Flick superou o adversário pelo placar de 5 a 4 no agregado e avançou à grande final, onde encara o Real Madrid. A decisão está marcada para o próximo dia 26, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha. O horário ainda não foi definido. Do outro lado, o Atlético de Madrid, treinado por Diego Simeone, se despede do torneio.

O Barcelona retorna aos gramados contra o Betis, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. Pela mesma rodada da competição, mas no domingo, o Atlético de Madrid duela com o Sevilla. A bola rola às 11h15, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

O gol do Barcelona saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, com Ferran Torres. O atleta recebeu ótima enfiada de bola de Lamine Yamal e completou para as redes.