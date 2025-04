Milan e Inter fazem grande clássico e empatam no primeiro duelo da semifinal da Copa da Itália

Milan e Internazionale honraram a tradição do clássico de Milão, nesta quarta-feira, com uma grande partida no San Siro pela primeira partida da semifinal da Copa da Itália. O empate por 1 a 1 deixa a decisão para dia 23, quando os times voltam a se enfrentar no mesmo local.

O vencedor deste confronto vai enfrentar Bologna ou Empoli, que jogam no dia seguinte. No primeiro duelo, terça-feira, o time bolonhês ganhou por 3 a 0.

O primeiro tempo foi muito bem disputado com Milan e Inter se revezando no ataque e na construção de boas jogadas. Ao final dos primeiros 45 minutos, o placar sem gols não refletiu a produção dentro de campo.

A Inter teve pelo menos três grandes chances, mas o goleiro Maignan fez belas defesas. Do lado do ataque do Milan, o português Rafael Leão foi um perigo constante, mas também parou diante do arqueiro Martinez.

O ritmo no segundo tempo continuou intenso. Logo aos dois minutos, Abraham foi esperto dentro da área e virou bonito para abrir o placar.

A desvantagem no placar fez a Inter se lançar ao ataque. O gol poderia sair de qualquer lado, mas o talento sempre faz a diferença. Após boa troca de passes pelo lado esquerdo do ataque da Inter, Correa rolou para Çalhanoglu. O meia turco acertou um belíssimo chute rasteiro para fazer 1 a 1, aos 22 minutos.

Com grande preparo físico, as equipes conseguiram manter a mesma intensidade até o final. Os minutos derradeiros foram emocionantes. Maignan fez mais duas defesas incríveis, enquanto Rafael Leão quase fez um golaço aos 41 minutos.