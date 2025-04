Fabrizio Angileri sofre contusão na coxa esquerda e desfalca Corinthians contra o Huracán

O Corinthians ganhou um desfalque de última hora para o confronto de logo mais contra o Huracán, da Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O lateral Fabrizio Angileri sofreu uma contusão e não aparece nem entre os relacionados.

De acordo com o clube, o defensor não foi relacionado para a partida desta quarta-feira devido a uma tendinite no bíceps da coxa esquerda.

Com a lesão de Angileri, o escolhido pelo técnico Ramón Díaz para assumir a lateral esquerda foi Matheus Bidu. No último domingo, no empate contra o Bahia, Hugo havia sido titular. Dessa vez, Bidu é quem ganha chance de mostrar serviço na posição.

Fabrizio Angileri chegou ao Corinthians no fim de fevereiro e rapidamente tomou conta da posição. O argentino disputou, ao todo, cinco jogos, sendo três como titular e dois saindo do banco de reservas. O defensor, inclusive, completou os 90 minutos nos dois jogos da final do Paulista.

Sem Angileri e com Bidu titular, o Corinthians encara o Huracán logo mais, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela rodada de abertura do Grupo C da Copa Sul-Americana.

O chileno Cristian Garay será o árbitro do embate, auxiliado pelos compatriotas José Retamal e Miguel Rocha. Juan Lara, também do Chile, comandará o VAR.