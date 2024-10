'Falta pagamento', diz Braz sobre situação entre Corinthians e Fla por Hugo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz deu a versão do clube sobre a situação do goleiro Hugo Souza, emprestado ao Corinthians e que a equipe paulista deseja comprar.

Falta o pagamento. Falta o dinheiro Marcos Braz

O que aconteceu

O Flamengo recusou a garantia dada pelo Corinthians para a compra de Hugo Souza. O clube colocou a Brax como fiadora no negócio, assim como havia feito com Matheuzinho.

Além da recusa, Fla também reforçou que espera a multa na semifinal. Hugo está emprestado até o fim do ano, e o rubro-negro entende que esse pagamento é obrigatório.

O que posso falar é que hoje ainda não se tem a situação resolvida. A empresa [Brax] que foi a fiadora, mas isso vai ser resolvido com calma. No domingo, se ele jogar, serão mais R$ 500 mil a mais. Eles só deixam de pagar a multa se resolver o negócio. Marcos Braz

O Corinthians agora precisará buscar um novo fiador para concluir o negócio. A compra de Hugo vai custar 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) e o Timão quer o pagamento parcelado em quatro vezes.

O Flamengo entende que são duas opções: ou a compra à vista ou parcelada com apresentação de uma garantia. O Corinthians alega que o contrato prevê o pagamento em parcelas.