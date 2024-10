Alemanha vence Holanda com brilho de estreante e avança na Liga das Nações

A Alemanha venceu a Holanda por 1 a 0 em noite mágica de Leweling, nesta segunda-feira (14), na Allianz Arena e se garantiu nas quartas de final da Liga das Nações com duas rodadas de antecedência.

Leweling marcou dois gols, mas só um valeu. O camisa 7, que fez sua estreia pela Alemanha, foi às redes logo no primeiro minuto, porém o tento foi anulado por impedimento. No segundo tempo, ele marcou novamente e decidiu o confronto.

A Alemanha chegou aos 10 pontos, se manteve na liderança disparada do grupo e avançou. Como Holanda (2°) e Hungria (3°) têm cinco cada, e a Bósnia (4°) apenas um, os alemães já garantiram vaga nas quartas de final, uma vez que holandeses e húngaros vão se enfrentar na próxima rodada — faltam duas para o fim da primeira fase. Os dois primeiros de cada chave avançam.

As duas seleções voltam a campo no dia 16 de novembro, às 15h45 (de Brasília). A Alemanha recebe a Bósnia, enquanto a Holanda, também em casa, encara a Hungria. Os dois jogos são válidos pela quinta rodada da Liga das Nações.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de monólogo da Alemanha. Os donos da casa começaram a partida pressionando a saída de bola rival e conseguiram até marcar com um minuto de bola rolando, mas viram o gol de Leweling ser anulado após o árbitro ser chamado pelo VAR e pegar impedimento de Gnabry na jogada. Mesmo com a anulação, a equipe comandada por Julian Nagelsmann seguiu mais perigosa e encurralou a Holanda no campo defensivo. Os holandeses não tiveram resposta e se seguraram como puderam, mantendo o 0 a 0 na ida para o intervalo.

A estrela de Leweling brilhou no segundo tempo, e Baumann garantiu a vitória alemã. A seleção da casa seguiu dominante ao longo da etapa final e cedeu poucos espaços para a Holanda. A vitória, no entanto, veio por meio da bola parada, em sobra de bola que ficou com o estreante Leweling. Após o gol alemão, os holandeses passaram a sair mais para o ataque e se viram perto do empate — ainda que sem brilho —, mas Baumann, com um milagre, garantiu o triunfo dos donos da casa.

Lances importantes e gols

Não valeu! A Alemanha abriu o placar com Leweling, mas o gol foi anulado. Gnabry pressionou a saída de bola holandesa e fez Van de Ven errar passe dentro da área. Leweling finalizou, a bola desviou em De Vrij e entrou. O VAR, no entanto, recomendou revisão, e o árbitro pegou impedimento de Gnabry, que se aproveitou de estar adiantado para pressionar a saída de bola holandesa.

Verbruggen salva no cantinho. Em boa trama alemã pelo lado esquerdo, Kleindienst ajeitou para Leweling, que deixou para Mittlestadt chegar batendo de frente. O goleiro holandês caiu no canto esquerdo baixo e espalmou.

Salva em cima da linha! Gnabry recebeu com espaço pela direita e tocou para o meio. Leweling chegou finalizando de primeira, mas viu De Vrij salvar a Holanda em cima da linha.

Leweling abre o placar: 1 a 0. Kimmich cobrou escanteio na área aos 18 do segundo tempo. A bola rebateu na defesa holandesa e se ofereceu rolando para Leweling. O camisa 7 soltou o pé no canto esquerdo alto de Verbruggen, que nem se mexeu.

No travessão! Xavi Simons fez jogada individual pela ponta esquerda e levou para o meio. O atacante soltou o pé de fora da área, mas viu a bola explodir no travessão e sair em tiro de meta.

Baumann salva a Alemanha. Nos acréscimos, Malen recebeu com espaço na entrada da área e soltou o pé no canto direito de Baumann. O goleiro alemão voou e espalmou com uma das mãos.

FICHA TÉCNICA

ALEMANHA 1 X 0 HOLANDA

Data e horário: 14 de outubro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

Competição: 4ª rodada da Liga das Nações

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Árbitro: Slavko Vincic (SLO)

Assistentes: Tomaz Klancnik (SLO) e Andraz Kovacic (SLO)

VAR: Nejc Kajtazovi (SLO)

Gols: Leweling (18'/2°T)

Cartões amarelos: Reijnders, Wieffer (HOL), Rüdiger, Anton (ALE)

Alemanha: Baumann; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck e Mittlestadt; Pavlovic (Schade), Stiller (Anton) e Wirtz (Andrich); Leweling (Gosens), Gnabry e Kleindienst (Burkardt). Técnico: Julian Nagelsmann

Holanda: Verburggen; Dumfries, De Vrij, Van de Ven e Hato; Timber (Wieffer), Gravenberch (Geertruida) e Reijnders (Malen); Xavi Simons, Gakpo (Frimpong) e Brobbey (Zirkzee). Técnico: Ronald Koeman