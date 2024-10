Santos faz treinamento técnico com reservas e abre preparação para enfrentar a Chapecoense

Neste domingo, menos de um dia após a vitória diante do Mirassol por 3 a 2, o elenco do Santos se reapresentou e iniciou os preparativos para o jogo contra a Chapecoense. A bola rola nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No CT Rei Pelé, os atletas titulares do último compromisso participaram de uma atividade regenerativa na parte interna. Os reservas e o restante dos jogadores, comandados pelo treinador Fábio Carille, realizaram um trabalho técnico.

Com o elenco completo nesta segunda-feira, o Fábio Carille começará a traçar o 11 inicial do Peixe para pegar a Chapecoense e realizar outros ajustes. Para a partida, o Santos tem três desfalques certos: o zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Escobar e o volante Diego Pituca, todos cumprem suspensão - os dois primeiros por três cartões amarelos acumulados e o último por um vermelho direto.

Sandry deixou o jogo contra o Mirassol com dor no tornozelo após torção e é dúvida para o próximo confronto do Santos.

Por outro lado, o Alvinegro Praiano tem boas notícias. Isso porque o lateral direito Rodrigo Ferreira e o volante João Schimdt retornam e estão à disposição da comissão técnica de Fábio Carille.

Após a vitória no último duelo, o Santos voltou a ser o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, deixando o Novorizontino, com 54, para trás.