Popó ganhou? Brasileiro sofre com argentino em luta com um round a menos

Do UOL, em São Paulo

"É isso mesmo que estou vendo?", se perguntou um torcedor presente ao Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, ao ver El Chino aplicando uma série de golpes em Popó durante a luta principal do Fight Music Show 5.

O brasileiro também machucou o rival, mas o cenário de preocupação era geral: por que o tetracampeão mundial, que dominou as outras quatro edições do FMS, estava sendo incomodado por um adversário pouco conhecido no Brasil?

A luta, prevista para terminar após seis rounds, acabou depois do quinto com vitória para o dono da casa. O UOL questionou a organização do FMS sobre a mudança repentina e atualizará a nota assim que houver retorno.

Euforia vira tensão

Popó entrou no ringue, como de praxe, ovacionado pela multidão. Já El Chino, que evitou provocações após rasgar a camisa da seleção brasileira há três semanas, entrou em cena vaiado.

A euforia se transformou em tensão durante os mais de 15 minutos de trocação. O argentino sofreu com a mão pesada do oponente, mas se impôs e deixou os fãs, literalmente, de queixo caído.

As reações no Ginásio da Portuguesa eram um misto de apoio e tentativas de desestabilização. Tanto o tradicional grito de "Popó, Popó, Popó" quanto as ofensas ao desafiante foram ouvidas em coro.

El Chino não se incomodou. Como um bom argentino, não caiu na provocação e chegou, inclusive, a colocar a mão na testa ao ver que o adversário havia errado um soco.

Popó foi valente e, aos 49 anos, machucou o rival oito anos mais novo até o fim. Ele venceu por decisão unânime dos juízes — mas dividida pelo público, que evitou vaiar o desafiante quando o brasileiro foi consagrado ganhador.