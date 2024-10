Fora de casa, Vila Nova ganha do Goiás em clássico e encosta no G4 da Série B do Brasileiro

Neste domingo, pela 31º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova visitou o Goiás em clássico goiano na Serrinha e venceu pelo placar magro de 1 a 0. Alesson, ainda na etapa inicial, por meio de um pênalti, deixou o único gol do duelo.

Agora, diante da vitória fora de casa contra o rival, o Vila Nova chegou aos 49 pontos e despachou o América-MG e o Ceará, ficando com a quinta colocação. Desse modo, a equipe fica a apenas um ponto do G4, que é aberto pelo Mirassol (50). Do outro lado, derrotado, o Goiás permaneceu com as mesmas 41 unidades somadas, na 12ª colocação.

Pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás visita o América-MG, na Arena Independência, às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (17). Na próxima sexta-feira (18), o Vila Nova encara, às 16h, o Coritiba, em casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

O gol do Vila Nova foi marcado aos 34 minutos do primeiro tempo. Após penalidade máxima assinalada pela arbitragem, Alesson assumiu a cobrança e não desperdiçou, deslocou o goleiro Tadeu para anotar o único tento do duelo na Serrinha.