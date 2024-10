Veja cinco motivos para acreditar no tricampeonato brasileiro do Palmeiras em 2024

O Palmeiras continua em busca do tão sonhado tricampeonato brasileiro da Série A. Campeão nos dois últimos anos, a equipe de Abel Ferreira está a três pontos do líder Botafogo na edição desta temporada, a nove rodadas para o final do torneio.

Apesar da ligeira distância para o time carioca, o Alviverde tem motivos para acreditar em mais um título nacional. A reportagem da Gazeta Esportiva listou abaixo cinco razões que fazem o Verdão seguir sonhando com a taça.

1 - Roteiro do ano passado

O roteiro do Campeonato Brasileiro do ano passado é um dos fatores que mais motiva os palmeirenses a acreditar no título. Isso porque o clube paulista conseguiu uma arrancada histórica e improvável na reta final do torneio, contra o mesmo concorrente: o Botafogo.

Na oportunidade, o Alviverde chegou a estar 14 pontos atrás da equipe carioca, líder absoluta da Série A. Porém, este cenário mudou após uma épica vitória de virada do Palmeiras. O time saiu perdendo do Glorioso por 3 a 0, porém se reergueu e virou a partida para 4 a 3. Dali em diante, tomou a ponta da tabela e seguiu rumo à conquista.

Jogadores do Palmeiras comemoram virada sobre o Botafogo, no Nilton Santos

2 - Lesionados de volta em reta final

O Palmeiras, ainda, terá de volta boa parte dos jogadores que estavam lesionados na reta final da competição. Mayke é um dos exemplos.

O lateral se recuperou de um problema físico e está à disposição de Abel para as próximas partidas. O garoto Estêvão é outro que recentemente retornou de uma contusão. Desta maneira, o DM está praticamente zerado (há apenas dois atletas machucados: Bruno Rodrigues e Piquerez).

Palmeiras deve ter quase todo o elenco à disposição para reta final do Brasileiro

3 - Fator Estêvão

E falando nele, o garoto pode ser o diferencial do Alviverde na briga pelo título brasileiro. Já convocado para Seleção Brasileira, o atacante tem sido decisivo nesta temporada e, inclusive, pode emular seu antigo companheiro: Endrick.

No ano passado, o atacante que atualmente atua pelo Real Madrid foi fundamental para a arrancada do Palmeiras. O jogador, aliás, foi decisivo naquela virada sobre o Botafogo. Agora, chegou a vez de Estêvão, outra Cria da Academia, tentar repetir o feito.

Estêvão tem sido decisivo para o Palmeiras em 2024

4 - Confronto direto à vista

Apesar de estar a três pontos do líder Botafogo, o Palmeiras só depende de si para ser campeão. Isso porque os times ainda fazem um confronto direto nesta reta final do torneio.

O jogo está previsto para dia 1º de dezembro, no Allianz Parque, pela antepenúltima rodada da Série A. Se vencer, os comandados de Abel Ferreira podem ultrapassar o Glorioso. Isso, claro, contando que ambos os times irão ganhar as partidas restantes no Brasileirão.

5 - Uma competição a menos

Por fim, o Verdão tem uma vantagem em relação ao Botafogo. O time de Abel Ferreira está focado no Brasileiro, pois disputa apenas uma competição daqui até o fim do ano, já que foi eliminado das copas. A equipe carioca, por sua vez, divide atenções com a Libertadores.

A caminhada do Palmeiras pelo título brasileiro segue no próximo dia 20, quando o Alviverde visita o Juventude, em duelo válido pela 30ª rodada do torneio. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.