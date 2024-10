Paquetá decepciona em nova função e pode perder cadeira cativa na seleção

Lucas Paquetá não foi bem contra o Chile e pode perder a sua vaga cativa na seleção brasileira de Dorival Júnior.

O que aconteceu

Paquetá jogou mal, levou o terceiro cartão amarelo e não enfrentará o Peru, terça-feira (14), no Mané Garrincha, pela 10ª rodada das Eliminatórias.

O meio-campista decepcionou numa "nova função": a de segundo volante, como atuava com o ex-técnico Tite.

Antes meia com Dorival, Lucas Paquetá foi recuado e voltou a ter atuação abaixo do esperado. Ele foi advertido no começo da partida e foi substituído no intervalo.

O atleta do West Ham já vinha mal como "camisa 10". Ele iniciou bem nos amistosos contra Inglaterra e Espanha antes de ser discreto na Copa América e Eliminatórias.

Polivalente, Paquetá pode jogar como meia, volante, falso 9 e até ponta, mas custa a encontrar seu lugar na seleção apesar do status de intocável

Dorival Júnior terá a chance de encontrar alternativas no meio-campo, setor que mais é alterado e ainda parece distante do ideal.

Raphinha deve continuar como meia e há duas vagas para três jogadores: André, Bruno Guimarães e Gerson. Bruno e Gerson entraram no intervalo da virada sobre o Chile. André larga na frente pela titularidade.

Ainda pressionado, Dorival espera por um meio-campo de muita mobilidade contra o lanterna Peru. A expectativa é de vencer e convencer desta vez.

No mais, o Brasil deve ter a mesma escalação: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André, Bruno Guimarães (Gerson) e Raphinha; Savinho, Rodrygo e Igor Jesus.