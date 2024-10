Água na cara, bafo e caos no palco: veja como foram as encaradas do FMS 5

Do UOL, em São Paulo

A encarada e pesagem do Fight Music Show 5, que ocorre neste sábado (12) em São Paulo, ficou marcada por muita tensão envolvendo os lutadores nesta sexta (11) no Shopping D. Ausência de ex-BBB, água na cara, confusão generalizada e até ironia sobre bafo do adversário levantaram o público presente no local.

Da água ao bafo

Chuva em São Paulo causou apagão em evento de encaradas do FMS 5 Imagem: Bruno Madrid/UOL

A noite começou com apagão. O dilúvio que caiu em São Paulo também afetou o Shopping D, que ficou às escuras pouco antes de os protagonistas entrarem em cena.

A organização paralisou a sessão por 20 minutos em meio ao "vai e vem" da energia. O problema, no entanto, não afastou o público.

A primeira encarada não teve, de fato, encarada. O ex-Fazenda Lucas Viana entrou em cena sem adversário. O motivo? Segundo o FMS, o ex-BBB Hadballa não conseguiu chegar ao shopping diante da chuva. "Não veio porque é frouxo, está com medo. Está vindo só pelo contrato", bradou o modelo após posar para as fotos.

Lucas Penteado e Thomaz Costa não foram ausências: o ex-BBB e o ator, aliás, protagonizaram um dos momentos mais tensos da noite.

A encarada teve dedo na cara e ironia sobre bafo — foi o que alegou Thomaz ao sentir, de perto, o hálito do adversário.

Morramad Araujo joga água no rosto de Esquiva Falcão durante encaradas do FMS5 Imagem: Bruno Madrid/UOL

O cara a cara de boxeadores profissionais também foi tenso e teve até ataque com água. O medalhista olímpico Esquiva Falcão foi surpreendido pelo bicampeão nacional Morramad Araújo, que partiu para chutes e chegou a molhar o atleta.

Já a encarada da luta de duplas contou com briga generalizada e "presentinho": Capial, que lutará ao lado se Reyphisique, deu uma caixa com embalagem infantil para Pobre Loco, parceiro de Júnior Dublê. O conteúdo? Um par de chifres, que acabou chutado pelo fisiculturista e gerou um grande empurra-empurra no palco.

Nego e Mesquita pegam fogo; Livinho é ovacionado

Os principais encontros da noite foram reservados para o fim — para delírio do público presente no Shopping D.

Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita vão se enfrentar no Fight Music Show 5 Imagem: Bruno Madrid/UOL

Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita pegaram fogo. Desafetos há meses, cantor e professor de calistenia trocaram empurrões em meio à gritaria dos fãs, que majoritariamente apoiaram o fisiculturista.

O apresentador Otávio Mesquita entrou na onda e... caiu. O pai de Luiz Otávio participou da encarada ao lado do filho e, após uma confusão generalizada entre os técnicos dos rivais, acabou derrubado.

Livinho também participou do evento e acabou ovacionado — ele vai lutar contra o empresário Fe Alves. O cantor, aliás, evitou cair na provocação, mas viu seus treinadores se exaltarem contra o adversário, que apareceu com poucos membros de apoio. "Lá, ele vai estar sozinho. Sem os amiguinhos dele", provocou o rival do artista.

Popó fecha noite com recado

A noite terminou com a aguardada encarada entre Popó e El Chino, que protagonizam a luta principal deste sábado (12).

O argentino foi o primeiro a ser chamado e evitou provocações, afirmando apenas que está "pronto" e minimizando as vaias da plateia.

Popó entrou logo depois e fez uma promessa a El Chino, que tentou, em vão, responder.

"Não precisa ficar com essa cara de assustado. Você nunca viu uma mão tão dura", disse o tetracampeão mundial depois de uma nova — e derradeira — confusão tomar conta do palco montado no Shopping D.

O FMS 5 ocorre neste sábado (12), a partir das 18h (de Brasília), no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo.

Veja o card completo do FMS 5