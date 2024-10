Corinthians anuncia que manterá patrocínio da Esportes da Sorte na camisa

O Corinthians informou que manterá a Esportes da Sorte estampando sua camisa.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, nos termos da legislação em vigor, está autorizado a seguir com a exposição da marca Esportes da Sorte, conforme contrato atual, que segue sendo integralmente cumprido pelas partes. O clube está amparado também por uma decisão judicial obtida pela parceira, que está sob segredo de justiça, ratificando a autorização para a publicidade da marca", divulgou o Alvinegro paulista, em nota.

Nesta sexta-feira, a CBF enviou um novo ofício ao clubes e federações do futebol brasileiro, no qual informa que casas de apostas regulamentadas pelas Loterias do Rio de Janeiro (Loterj) estão autorizadas a anunciar nas camisas das equipes. Dessa forma, a Esportes da Sorte poderá continuar estampando o uniforme do Corinthians.

Anteriormente, a entidade havia relatado que a autorização estadual não bastava para a patrocinadora ser estampada em âmbito federal, por conta das especificações definadas pelo governo. Porém, neste novo ofício, a CBF abre uma excessão paras as casas de apostas aprovadas pela Loterj.

"À exceção das empresas autorizadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (LOTERJ), em razão do disposto no artigo 35-A, parágrafo 8°. da Lei n° 13.756/2018, na redação dada pela Lei n° 14.790/2023 (...) as demais empresas autorizadas por outros Estados a explorar apostas de quota fixa somente poderão divulgar publicidade ou propaganda comercial nos limites de seu território, de acordo com o artigo 35-A, parágrafo 4°. da referida Lei", informa a entidade no ofício.

Além do Corinthians, a Esportes da Sorte também é patrocinadora do Palmeiras feminino, Grêmio, Bahia e Athletico-PR.

Todas as equipes patrocinadas por "bets" não autorizadas pelo Governo Federal, com excessão da Loterj, estão impedidas de anunciá-las em suas respectivas camisas ou de realizar qualquer outra forma de publicidade no âmbito nacional.