Messi e Soteldo discutem e são contidos por zagueiro do São Paulo; veja

Do UOL, em São Paulo

Messi e Soteldo bateram boca durante o empate entre Venezuela e Argentina, disputada na última quinta-feira (10), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

A discussão aconteceu ainda com bola rolando. Jogadores das duas seleções tiveram alguns desentendimentos enquanto José Martínez, volante do Corinthians, era atendido no gramado.

Messi e Soteldo se encararam. O argentino colocou a mão atrás da cabeça do venezuelano, que não gostou.

Soteldo deu um tapa no braço de Messi. Os dois voltaram a se desentender verbalmente até que foram separados por Ferraresi, zagueiro do São Paulo.

O jogo foi quente em Maturín. A partida começou com 30 minutos de atraso por causa do campo encharcado e terminou empatada por 1 a 1. Após o duelo, jogadores argentinos, incluindo Messi, criticaram o gramado do estádio.