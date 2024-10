Atletas saltam de até 27m de altura da Ponte JK, em Brasília; veja fotos

Do UOL, em São Paulo

A Ponte JK, um dos cartões postais de Brasília (DF), passou a receber o Mundial de high diving — categoria derivada dos saltos ornamentais — a partir desta sexta-feira (11).

O que aconteceu

O local recebe pela primeira vez a competição no Brasil. Além das categorias júnior (até 16 anos e entre 17 e 19 anos), a capital do Brasil também receberá a etapa adulta da Copa do Mundo de high diving.

Os atletas saltam a partir de uma plataforma colocada ao lado da Ponte JK. As alturas variam: 12m (até 16 anos), 15m (entre 17 e 19 anos), 20m (adulto feminino) e 27m (adulto profissional).

A australiana Lacey Hema se sagrou campeã na categoria até 16 anos. No masculino, as provas da categoria foram interrompidas por causa do mau tempo em Brasília.

Os adultos entram em ação neste sábado (12). Por outro lado, as provas na categoria entre 17 a 19 começaram a ser disputadas nesta sexta e continuarão amanhã.

Veja fotos da competição

Atletas saltam da Ponte JK, em Brasília, durante Campeonato Mundial Júnior de High Diving Imagem: Satiro Sodré/Saltos Brasil

Atletas saltam da Ponte JK, em Brasília, durante Campeonato Mundial Júnior de High Diving Imagem: Satiro Sodré/Saltos Brasil

Atletas saltam da Ponte JK, em Brasília, durante Campeonato Mundial Júnior de High Diving Imagem: Satiro Sodré/Saltos Brasil

Atletas saltam da Ponte JK, em Brasília, durante Campeonato Mundial Júnior de High Diving Imagem: Satiro Sodré/Saltos Brasil

Atletas saltam da Ponte JK, em Brasília, durante Campeonato Mundial Júnior de High Diving Imagem: Satiro Sodré/Saltos Brasil

Atletas saltam da Ponte JK, em Brasília, durante Campeonato Mundial Júnior de High Diving Imagem: Satiro Sodré/Saltos Brasil

Atletas saltam da Ponte JK, em Brasília, durante Campeonato Mundial Júnior de High Diving Imagem: Satiro Sodré/Saltos Brasil