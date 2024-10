Filho e auxiliar de Tite, Matheus Bachi se despede do Flamengo

Depois de quase duas semanas após ser demitido junto com o pai Tite, Matheus Bachi finalmente se despediu do Flamengo. O agora ex-auxiliar técnico do Mengão agradeceu o staff e os jogadores da equipe carioca, que descreveu como um dos maiores clubes do mundo.

"Com muito orgulho e gratidão, me despeço de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Agradeço imensamente a todo o staff que me apoiou durante essa jornada e a cada jogador com quem tive a honra de trabalhar", escreveu Matheus Bachi, em seu perfil oficial no Instagram.

Em outro trecho da despedida, Matheus Bachi agradeceu o apoio da torcida do Flamengo no período em que ele esteve no clube. Com a eliminação na Copa Libertadores e resultados ruins no Brasileirão, o auxiliar e o técnico Tite foram vaiados algumas vezes dentro do Maracanã.

"A Nação Rubro-Negra, que sempre esteve ao nosso lado, merece um agradecimento especial por toda a energia e apoio incansável", disse o profissional.

Matheus Bachi é filho e auxiliar do técnico Tite. Ele foi o primeiro integrante da comissão do ex-treinador da Seleção Brasileira a se manifestar após a demissão do comandante ex-Flamengo.

Veja o pronunciamento completo de Matheus Bachi no Instagram:

Sigo em frente com a certeza de que o Flamengo sempre ocupará um espaço importante na minha trajetória, muito obrigado"