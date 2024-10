Aravena ganha espaço e começa a se destacar pelo Grêmio; veja os números

O atacante Alexander Aravena ganhou vaga entre os titulares do Grêmio nos últimos três jogos e não decepcionou. O chileno foi um dos destaques da equipe nas partidas contra o Atlético-MG e Fortaleza, marcando nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro.

Alexander Aravena (22 anos) com a camisa do @Gremio: ?? 9 jogos (4 titular)

?? 2 gols (nas últimas duas partidas!)

?? 1 assistência

? 111 mins p/ participar de gol

? 6 finalizações (3 no gol!)

? 2 grandes chances criadas

? 89% acerto no passe (!)

? Nota Sofascore 6.79 ??? pic.twitter.com/d2TpisdVxC ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 10, 2024

Ao todo, ele possui nove partidas pelo Tricolor Gaúcho, sendo apenas quatro entre os onze iniciais, anotou dois gols e deu uma assistência.

Em média, ele precisou de 111 minutos em campo para participar de um tento, segundo dados do Sofascore. Sua pontaria neste começo também está boa, dos seis chutes tentados, três foram em direção ao gol.

Além disso, Aravena também vem se destacando pela construção de jogadas. O ponta direita criou duas grandes pelo Grêmio, além de ter 89% de acerto no passe.

Apesar da derrota desta quarta-feira para o Atlético-MG por 2 a 1, o Imortal, com a ajuda de Alexander, já aparece longe da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ocupando o 11º lugar, com 35 pontos.

O Grêmio volta a campo apenas no dia 19 de outubro, quando disputará clássico contra o Internacional, no Beira-Rio, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão.