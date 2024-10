Corinthians, Fla, Palmeiras: para quais times os 11 ministros do STF torcem

Do UOL, em São Paulo

Uma brincadeira descontraída entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo futebol chamou a atenção durante o julgamento sobre o futuro da CBF. O UOL separou abaixo quais os times do coração dos juízes da instância máxima do judiciário brasileiro

O lado torcedor no STF

Apenas um integrante da "escalação" do STF não tem time declarado. Carmen Lúcia é a única entre os 11 ministros que não divulgou um clube do coração.

Os quatro grandes clubes de São Paulo estão representados com torcedores no STF. Entre o quarteto do Rio de Janeiro, apenas o Vasco fica fora.

Flamengo e Santos são os que lideram a lista, cada um com dois ministros como torcedores. O Coritiba é time que foge do eixo Rio-SP.

Times dos ministros do STF

Alexandre de Moraes - Corinthians

André Mendonça - Santos

Cármen Lucia - Sem time declarado

Cristiano Zanin - São Paulo

Dias Toffoli - Palmeiras

Edson Fachin - Coritiba

Flávio Dino - Botafogo

Gilmar Mendes - Santos

Luís Roberto Barroso - Flamengo

Luiz Fux - Fluminense

Nunes Marques - Flamengo

Brincadeira entre ministros no julgamento

Gilmar: "Me mandaram na internet uma mensagem que aparentemente teria sido escrita pelo Dr. Drauzio Varella. Ele dizia, e isso se aplica a outros clubes: 'Se você é corintiano e quer ver títulos, não perca tempo: seja mesário voluntário do TSE'.

Flávio Dino: "Entendi algo de pessoal..."

Alexandre de Moraes: "Vindo do ministro Gilmar Mendes, cujo time está em terceiro na segunda divisão, óbvio que é uma fake news".

Gilmar: "Por isso que eu disse que se aplicava a vários clubes".