Palmeiras chega a acordo com a WTorre, ganhará quantia milionária e Allianz terá aumento de capacidade

Nesta quarta-feira, o Palmeiras e a Real Arenas (empresa do grupo WTorre), enfim, chegaram a um acordo para que chegue ao fim todas as brigas judiciais de dívidas e discordâncias na gestão do Allianz Parque. Ambas as partes realizaram concessões, além de adaptações comerciais e operacionais.

Segundo o comunicado do Palmeiras, o saldo do acordo financeiro é de R$ 117,1 milhões, dos quais R$ 50,1 milhões serão pagos à vista ao clube. Além disso, inclui a cessão de propriedades do estádio e a criação do "Novo Setor Gol Norte", que será instalado no anfiteatro e aumentará aproximadamente mil lugares a capacidade do Allianz Parque em dias de partidas.

"Este é um momento especial para todos nós, palmeirenses. Após dez anos de discussões, a nossa gestão concretizou um acordo justo, benéfico a todos e fundamental para o futuro desta parceria, que tem mais 20 anos pela frente. Nosso compromisso é construir um Palmeiras cada vez mais vencedor e, para isso, queremos caminhar lado a lado com a WTorre", celebrou Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras.

"Ao completarmos uma década de Allianz Parque, não poderíamos ter uma conquista mais importante do que o acordo com o Palmeiras. O clube mais vencedor do país e a principal arena multiuso do continente podem, e devem, conquistar juntos novas metas, tendo um cenário de harmonia e interesses alinhados. Temos muito trabalho em conjunto com o Palmeiras nas próximas duas décadas de concessão", falou Sílvia Torre, co-fundadora e presidente do conselho da WTorre.

No comunicado, ainda foi informado que o "detalhamento do acordo entre Palmeiras e Real Arenas será apresentado pela atual gestão aos órgãos internos do clube".