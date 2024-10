Vôlei Renata e Suzano iniciam disputa pelo título do Campeonato Paulista

Nesta quarta-feira, terá início a final do Campeonato Paulista de vôlei masculino, entre Vôlei Renata e Suzano. A primeira partida será disputada na Arena Suzano, às 21h (de Brasília), com transmissão do SporTV.

Os times se enfrentam em dois jogos e, caso cada time vença um duelo, a decisão do campeão será no golden set, disputado até 25 pontos logo após a segunda partida. Como teve melhor campanha que o adversário, o Vôlei Renata decide a final no Ginásio do Taquaral, diante sua torcida, no próximo domingo, às 18h.

As equipes já se enfrentaram na fase regular do torneio, com vitória do Vôlei Renata por 3 a 0.

"Saímos vitoriosos no último jogo (contra Guarulhos), descansamos enquanto pudemos e, agora, estamos com a cabeça 100% na final. Jogamos contra o Suzano na fase classificatória. Eles conhecem nossas peças, assim como nós conhecemos as deles. Nessa final, não tem favorito. Por isso, precisamos entrar com força total, sempre tomando cuidado com os pontos fortes deles", disse Adriano, um dos destaques do Vôlei Renata e do Paulista.

Dono da melhor campanha da primeira fase da competição, o Vôlei Renata passou pelo Guarulhos na semifinal com duas vitórias, ambas por 3 a 1. Campeã paulista em 2020, 2021 e 2022, a equipe campineira viajou para Suzano no começo da tarde desta terça-feira.

"Esse projeto é um projeto vencedor, porque aqui se compete. E, quando se compete, existe a possibilidade de ganhar ou perder. O que não é permitido é não competir. Estamos fazendo isso e fazendo bem. Claro que queremos ganhar. Todo mundo quer ganhar, mas não é apenas uma questão de desejar. É uma questão de crescer, evoluir, entrosar e isso é o que está procurando. Acredito que estamos prontos para essa batalha", declarou o técnico Horacio Dileo.