Vegetti destaca parceria com Piton e não se vê como ídolo do Vasco

Em nono colocado no Campeonato Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil, o Vasco deve grande parte de seu sucesso em 2024 ao artilheiro Pablo Vegetti. Com 15 gols em 35 jogos somando os dois campeonatos, o atacante ajudou o Cruzmaltino a se afastar da briga contra o rebaixamento e sonhar com um possível título no torneio eliminatório.

Vegetti, no entanto, agradece a um companheiro de equipe específico pela ajuda para marcar gols. Lucas Piton é um dos destaques do Vasco no quesito assistências, sendo o líder de passes para gol do Gigante da Colina na Série A e na Copa do Brasil. Muitos deles, exatamente para o camisa 99.

"Foi uma conexão muito boa que a gente conseguiu ter, desde o começo. Não foi algo programado ou falado. Foi algo que aconteceu. Então, fico feliz. É bom para nós, bom para o Vasco. Ele tem acertado os cruzamentos e eu tenho conseguido fazer os gols", afirmou Vegetti em entrevista ao Sportv.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pablo Vegetti (@pablovegetti)

Os 29 gols desde que chegou em São Januário, em agosto de 2023, fizeram com que o atacante argentino caísse nas graças da torcida cruzmaltina. Vegetti, no entanto, é cauteloso ao falar sobre uma possível idolatria.

"Fico feliz pelo carinho que os torcedores têm por mim, mas não me vejo como ídolo. Acredito que o que vai definir isso será o caminho que eu vou construir aqui e aí, no futuro, os torcedores do Vasco vão poder analisar se eu sou ou não ídolo do clube", disse.

Vegetti volta a campo pelo Vasco em 16 de outubro, em partida contra o São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo seguinte é decisivo para o Cruzmaltino. Após perder a ida da semifinal da Copa do Brasil por 2 a 1 para o Atlético-MG, o Vasco tenta a virada no dia 19, em São Januário.