Luiz Henrique alcança marca centenária no Brasileirão

A vitória do Botafogo contra o Athletico-PR, no último sábado, teve um gosto especial para Luiz Henrique. Além de aumentar a distância para o vice-líder Palmeiras, o triunfo foi o centésimo jogo do atacante pelo Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique despontou no Tricolor carioca e foi vendido para o Real Betis, da Espanha, em 2022. Após um ano e meio no clube espanhol, o Botafogo repatriou o camisa 7 no início de 2024.

Com a camisa do Flu, Luiz Henrique disputou 73 partidas pelo Brasileirão entre 2020, 2021 e 2022, marcando 10 gols e distribuindo sete assistências. Já pelo Glorioso, o atacante esteve presente em 27 dos 29 jogos do torneio em 2024. São seis gols, sendo o artilheiro do time no campeonato, e três assistências.

Na melhor fase de sua carreira, Luiz Henrique foi convocado pela segunda vez por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Ele estará disponível para as partidas contra o Chile, na próxima quinta-feira, e contra o Peru, dia 15, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Pelo Botafogo, Luiz Henrique volta a campo dia 18, contra o Criciúma, pela 30ª rodada do Brasileirão. O Glorioso também está vivo na Libertadores, onde terá o Peñarol como adversário na semifinal.