Equador x Paraguai: confira raio-x e curiosidades do jogo pelas Eliminatórias

Nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília) Equador e Paraguai se enfrentam no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Veja abaixo algumas informações e curiosidades do confronto.

Pontuação parecida

As equipes vivem situações parecidas tabela. Enquanto os equatorianos aparecem em quarto lugar com 11 pontos, os paraguaios estão na sétima posição, com nove pontos.

Duelo com o Brasil na última data Fifa

Na última data Fifa, ambas equipes tiveram como um dos dois adversários a Seleção Brasileira. Jogando fora de casa, o Equador perdeu por 1 a 0. O Paraguai, por sua vez, conseguiu vencer dentro de casa por 1 a 0.

Troca de treinadores

Equador e Paraguai acabaram trocando seus treinadores após a Copa América deste ano. No lado equatoriano, Sebastián Beccacece chegou para substituir Félix Sánchez. Já no lado paraguaio, Gustavo Alfaro substituiu Daniel Garnero.

Retrospecto recente equilibrado

Os resultados dos últimos cinco duelos entre as seleções mostram um forte equilíbrio. Foram duas vitórias do Equador, duas do Paraguai e um empate.

Jovens talentos

Figura constante na seleção equatoriana, Kendry Páez tem 17 anos, joga no Independiente del Valle e já está vendido ao Chelsea, da Inglaterra. No lado paraguaio, a grande promessa é Julio Enciso, que foi revelado pelo Libertad mas atua no Brighton, da Inglaterra, desde 2022.

Rostos conhecidos do Brasileirão

Félix Torres (Equador), Alan Franco (Atlético-MG), Gonzalo Plata (Flamengo) e Enner Valencia (Internacional) são os equatorianos convocados que atuam no futebol brasileiro. No Paraguai, tem ainda mais nomes: Gatito Fernández (Botafogo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG), Villasanti (Grêmio), Bobadilla (São Paulo), Ángel Romero (Corinthians) e Isidro Pitta (Cuiabá).